Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Polizei findet entwendete Radlader

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover hat drei in der vergangenen Woche entwendete Radlader sichergestellt. Zeugenhinweise führten die Ermittlerinnen und Ermittler zu den Arbeitsmaschinen, die nun von der Polizei gesichert wurden.

Seit 09.10.2025 hat der Zentrale Kriminaldienst Hannover nach insgesamt drei entwendeten Radladern gesucht. Zur Fahndung wurden auch Bilder der Arbeitsmaschinen veröffentlicht (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6136538 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6136803).

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Montagabend, 14.10.2025, die beiden gelben Radlader im Bereich Hannover-Bothfeld aufgefunden.

Am Dienstagmorgen, 15.10.2025, führte ebenfalls ein Hinweis aus der Bevölkerung zum Auffinden des bis dahin noch fehlenden Fahrzeugs im Bereich Altwarmbüchen-Isernhagen.

Die Arbeitsmaschinen wurden an die Eigentümer zurückgegeben.

Die Polizei Hannover bedankt sich bei allen aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern, die durch ihre Hinweise zur Sicherstellung der entwendeten Fahrzeuge beigetragen haben.

Die Ermittlungen der Zentralen Ermittlungsgruppe KfZ dauern an. /ms, ram

