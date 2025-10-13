POL-H: Isernhagen-Süd: Zwei Radlader von Baustelle entwendet - Zeugen gesucht.

Polizeidirektion Hannover

Isernhagen-Süd: Zwei Radlader von Baustelle entwendet - Zeugen gesucht.

Hannover

In der Nacht von Mittwoch, 08.10.2025, auf Donnerstag, 09.10.2025, sind zwei Radlader von einer Baustelle in Isernhagen-Süd entwendet worden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zum Tatgeschehen und zum Verbleib der Radlader.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover fiel Bauarbeitern am Donnerstagmorgen gegen 7:30 Uhr auf einer Baustelle in der Straße "Große Heide" auf, dass zwei am Abend abgestellte Radlader auf der Baustelle fehlten. Bei den entwendeten Radladern handelt es sich um zwei gelbe Wacker Neuson WL25 und WL44. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt ca. 88.000 Euro.

Ein möglicher Tatzusammenhang mit einem weiteren Diebstahl in Altwarmbüchen aus derselben Nacht wird geprüft (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6136538).

Die Polizei Hannover hat ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen eingeleitet. Die Zentrale Ermittlungsgruppe KfZ hat die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen der Tat oder des aktuellen Verbleibs der Radlader. Diese werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pol, nash

