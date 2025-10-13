Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Stöcken: Junger Mann wird bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Bei der Kollision zweier Autos am Sonntag, 12.10.2025, in Hannover-Stöcken ist ein junger Mann leicht verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Hannover sucht nun Zeugen des Unfalls. Insbesondere wird ein Mann mit Kappe gesucht, der sich als Zeuge zu erkennen gegeben hatte, sich jedoch vor Eintreffen der Polizei entfernte.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr gegen 13:35 Uhr ein 82-jähriger Mann mit seinem VW Golf die Straße "Am Leineufer". Im Kreuzungsbereich zur Garbsener Landstraße kollidierte der Senior beim Linksabbiegen mit dem ihm entgegenkommenden Opel Corsa eines 19-Jährigen. Durch die Kollision wurde der junge Mann leicht verletzt. Der hinzugezogene Rettungsdienst versorgte den 19-Jährigen vor Ort medizinisch. Der 82-Jährige blieb bei dem Unfall körperlich unverletzt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet und sucht nun Zeugen des Unfalls. Es liegen Hinweise vor, dass sich vor Ort ein Mann mit Kappe als Zeuge zu erkennen gegeben hat, jedoch die Unfallörtlichkeit vor Eintreffen der Polizei wieder verließ. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei telefonisch unter der Rufnummer 0511-109 1888 zu melden./ pol, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell