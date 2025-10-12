Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisste Frau aus Burgdorf tot aufgefunden

Hannover (ots)

Eine seit mehreren Tagen vermisste Frau aus Burgdorf ist tot. Die 61-Jährige, nach der auch mit einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei gesucht wurde, ist am Sonntagmittag, 12.10.2025, aus einem Teich nahe dem Lehrter Ortsteil Steinwedel geborgen worden. Ein Zeuge hatte zuvor eine leblose Person bemerkt und einen Notruf abgesetzt. Nach ersten Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes der Polizei lagen keine Hinweise auf eine mögliche Fremdeinwirkung vor, sodass von einem Unglück ausgegangen wird.

Trotz des tödlichen Ausgangs der Öffentlichkeitsfahndung bedankt sich die Polizei bei allen, die sich an der Suche nach der Frau beteiligt haben.

Die Fotos in den ursprünglichen Meldungen wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /ram

