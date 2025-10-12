PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisste Frau aus Burgdorf tot aufgefunden

Hannover (ots)

Eine seit mehreren Tagen vermisste Frau aus Burgdorf ist tot. Die 61-Jährige, nach der auch mit einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei gesucht wurde, ist am Sonntagmittag, 12.10.2025, aus einem Teich nahe dem Lehrter Ortsteil Steinwedel geborgen worden. Ein Zeuge hatte zuvor eine leblose Person bemerkt und einen Notruf abgesetzt. Nach ersten Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes der Polizei lagen keine Hinweise auf eine mögliche Fremdeinwirkung vor, sodass von einem Unglück ausgegangen wird.

Trotz des tödlichen Ausgangs der Öffentlichkeitsfahndung bedankt sich die Polizei bei allen, die sich an der Suche nach der Frau beteiligt haben.

Die Fotos in den ursprünglichen Meldungen wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /ram

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Michael Bertram
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren