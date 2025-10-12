PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Hilflose Seniorin aus Pflegeheim in Mandelsloh vermisst - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Mittels Öffentlichkeitsfahndung sucht das Polizeikommissariat Neustadt am Rübenberge seit Sonntag, 12.10.2025, nach einer vermissten Seniorin. Die 84-Jährige ist aufgrund einer Erkrankung orientierungs- und hilflos. Aufgrund leichter Bekleidung und der Witterungsverhältnisse besteht zudem eine zusätzliche Gefahr für die Frau. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen meldete ein Mitarbeiter einer Pflegeeinrichtung in Mandelsloh die Seniorin am Sonntagabend gegen 19:20 Uhr bei der Polizei als vermisst. Zuletzt hatte sie das Personal gegen 17:00 Uhr in der Einrichtung am Hermann-Laue-Weg gesehen. Danach verschwand sie unbemerkt in unbekannte Richtung.

Die 84 Jahre alte Aline W. ist vermutlich dunkelblau gekleidet und lediglich mit Latschen unterwegs. Sie ist circa 1,75 Meter groß, schlank und trägt graue schulterlange Haare. Auffällig ist ihr langsamer Gang. Wenn sie unterwegs ist, legt sie öfter Pausen ein, um "ein Nickerchen zu machen".

Aufgrund einer Erkrankung ist die Seniorin völlig orientierungslos und befindet sich deshalb womöglich in einer hilflosen Lage. Aufgrund der Gesamtumstände ist eine akute Eigengefährdung anzunehmen.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Neustadt am Rübenberge unter der Telefonnummer 05032 801-8115 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /ram

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Michael Bertram
Telefon: 0511 109-1040 (Rückfragen bis 0:00 Uhr möglich)
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

