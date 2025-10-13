Polizeidirektion Hannover

POL-H: Altwarmbüchen: Unbekannte Täter entwenden Radlader - Wer kann Hinweise geben?

Hannover

In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 08.10.2025, bis Donnerstagmorgen, 09.10.2025, haben unbekannte Täter einen Radlader von einer Baustelle in Altwarmbüchen entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Diebstahl oder zum aktuellen Abstellort des Radladers.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover meldeten Bauarbeiter am Donnerstagmorgen, 09.10.2025, gegen 7:00 Uhr, dass ein Radlader des Fabrikats "Atlas Weyhausen 480" in der Farbe Orange von einer Baustelle in der Straße "Lahriede" entwendet wurde. Am Nachmittag zuvor, gegen 16:00 Uhr, wurde der Radlader zuletzt gesehen. Der Sachschaden beläuft sich auf über 50.000 Euro.

Die Polizei Hannover hat ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen eingeleitet. Die Zentrale Ermittlungsgruppe KfZ hat die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen der Tat oder des aktuellen Verbleibs des Radladers. Diese werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pol, ram

