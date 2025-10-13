PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisste Seniorin aus Mandelsloh gefunden

Hannover (ots)

Seit Sonntag, 12.10.2025, hat die Polizei nach einer vermissten 84-Jährigen aus Mandelsloh gesucht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6136075).

Die Frau wurde am Montagnachmittag im Bereich der Ortschaft Amedorf angetroffen. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben.

Die zur ursprünglichen Meldung gehörende Foto wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Marcus Schmieder
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

