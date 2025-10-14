Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrsbeeinträchtigungen anlässlich eines Fußballspiels am 17.10.2025 erwartet - Wichtige Anreisehinweise für das Bundesligaspiel Hannover 96 gegen FC Schalke 04

Hannover (ots)

Am kommenden Freitag, 17.10.2025, kommt es im Stadtgebiet Hannover, insbesondere im Nahbereich des Stadions, zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Zusammenhang mit einem Fußballspiel. Die Polizei Hannover bittet insbesondere Fußballbegeisterte anlässlich der Anreise auf öffentliche Verkehrsmittel zu setzen.

Freitagabend empfängt Hannover 96 in der zweiten Fußball-Bundesliga den FC Schalke 04 im Stadion. Trotz abendlichem Spielbeginn rechnet die Polizei Hannover bereits ab den frühen Mittagsstunden aufgrund zu erwartender Fananreise und Fanbewegungen mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet und rund um das Stadion. In unmittelbarer Stadionnähe ist zeitweise mit Straßensperrungen oder Umleitungen zu rechnen.

Fans werden gebeten auf die Anreise mit dem Auto zu verzichten und stattdessen die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Sowohl der Schützenplatz Hannover als auch die Parkflächen in der Hanomagstraße stehen an dem Tag nicht zur Verfügung. Der Südschnellweg ist in beide Richtungen an dem Spieltag zwischen dem Landwehrkreisel und dem Seelhorster Kreuz bis mindestens 12:00 Uhr gesperrt. Es wird empfohlen Park-and-Ride-Parkplätze zu nutzen und mit Bus und Bahn zum Stadion zu reisen. Aufgrund der hohen Zahl erwarteter Fans, kann es zu Staus kommen. Entsprechend ist bei der Anreise etwas mehr Zeit einzuplanen, um pünktlich zu Spielbeginn um 18:30 Uhr im Stadion zu sein.

Aktuelle Verkehrsinformationen werden über https://www.vmz-niedersachsen.de/ oder die Navigations-App NUNAV bereitgestellt./ pol, fas

