Polizeidirektion Hannover

POL-H: Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt von Hannover am Wochenende - 30 Platzverweise, mehrere Ermittlungsverfahren

Hannover (ots)

In der Nacht von Samstag, 11.10.2025, auf Sonntag, 12.10.2025, hat die Polizei im Rahmen eines umfangreichen Schwerpunkteinsatzes im hannoverschen Stadtgebiet zahlreiche Kontrollen durchgeführt. Die Einsatzkräfte stellten dabei mehrere Verstöße fest.

Die wiederkehrenden Schwerpunkteinsätze im Innenstadtbereich dienen dazu, insbesondere an den stärker frequentierten Wochenendtagen die Sicherheit im öffentlichen Raum zu erhöhen. Vom frühen Abend bis in die frühen Morgenstunden waren Einsatzkräfte der Polizeidirektion Hannover sowie der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen im Einsatz.

Neben repressiven Maßnahmen standen vor allem präventive Ansätze im Fokus des Einsatzes. So führten Präventionsteams mehrere Gespräche mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Innenstadtbereich.

Insgesamt sprachen die Einsatzkräfte 30 Platzverweise aus. Ein 29-Jähriger kam trotz mehrfacher Aufforderung einem Platzverweis nicht nach und wurde in das Polizeigewahrsam gebracht.

Die Einsatzkräfte kontrollierten über 200 Personen und durchsuchten davon knapp 100. Dabei wurden unter anderem Kokain, Marihuana, Amphetamin, Ecstasy-Tabletten sowie über 1.000 Euro mutmaßliches Dealgeld beschlagnahmt. Insgesamt leiteten die Beamtinnen und Beamten über 20 Ermittlungsverfahren ein. Die meisten davon wegen Handels oder Besitzes von Betäubungsmitteln.

In einem Fall kontrollierten Einsatzkräfte einen 26-jährigen Autofahrer wegen auffälliger Fahrweise mit vermeidbarem Lärm. Im Zuge der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Opiate, Amphetamine und Medikamente. Nach einer Blutentnahme stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher und untersagtem ihm die Weiterfahrt. Zudem fanden die Beamtinnen und Beamten Amphetamine bei dem Mann, die beschlagnahmt wurden. entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Drei Personen leisteten bei polizeilichen Maßnahmen Widerstand. Auch hier wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. /ms, pol

