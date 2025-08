Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) - Nachts heimlich zum Regenfass: 51-Jährige zapft Regenwasser aus Fass (25.07.2025)

Spaichingen (ots)

In Spaichingen hat sich eine 51-Jährige am 25.05.2025 in den frühen Morgenstunden gleich zweimal am Regenfass eines 38-Jährigen bedient. Zwar ganz leise, aber nicht ganz legal.

Kurz vor 04:00 Uhr huschte sie mit zwei Gießkannen über die Straße, betrat das Grundstück und füllte sich insgesamt rund 40 Liter frisch vom Himmel gefallenes Regenwasser ab. Beim zweiten Einsatz versteckte sie sich sogar hinter einem Müllcontainer, als ein Auto vorbeifuhr. Offenbar sollte ihr nächtlicher Gieß-Ausflug nicht entdeckt werden.

Auch wenn der finanzielle Schaden überschaubar ist: Die Entnahme fremden Eigentums erfüllt den Tatbestand des Diebstahls. Denn: Was einmal im Fass ist, gehört nicht mehr dem Himmel, sondern dem Eigentümer.

Die Frau muss sich nun wegen Diebstahls geringwertiger Sachen verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell