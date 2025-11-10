Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bauwagen und Holzverschlag abgebrannt: Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung

Egelsbach (ots)

(lei) Noch nicht beziffert werden kann die Höhe des Sachschadens, den am Montagmorgen ein Feuer am Waldrand in der Nähe des Ausbauendes der Autobahn 661 hervorgerufen hat. Dort wurde gegen 7 Uhr ein brennender Bauwagen samt angebautem Holzverschlag gemeldet. Sowohl das Gebilde, als auch das Fahrzeug brannten trotz umgehender Löschmaßnahmen der hinzugerufenen Feuerwehr letztlich komplett ab. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei zwischenzeitlich bereits den Brandort in Augenschein genommen. Die Ermittler gehen nach den bislang gewonnenen Erkenntnissen derzeit von Brandstiftung aus und suchen Zeugen. Diese können sich unter der 069 8098-1234 melden.

