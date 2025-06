Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Wiederholt ohne Führerschein gefahren - Auto sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 4.6.2025, 23.00 Uhr stellten Polizisten das Auto eines 55-Jährigen in Telgte sicher. Der Everswinkler war wiederholt dabei gesehen worden, wie er mit dem Pkw fuhr, obwohl ihm der Führerschein entzogen worden war. So auch am Mittwochabend und am Dienstag. Bei der Kontrolle gab er gegenüber den Beamten an, auch weiterhin mit dem Auto fahren zu wollen. Da der leicht alkoholisierte Mann völlig uneinsichtig war, ließen die Einsatzkräfte den Pkw zur Verhinderung weiterer Straftaten abschleppen.

