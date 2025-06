Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Freiwillige Feuerwehr Weinheim gibt wichtige Tipps zum Tag der Kindersicherheit

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Weinheim (ots)

Am 10. Juni ist der Tag der Kindersicherheit. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim nimmt dies zum Anlass und gibt wichtige Tipps für Eltern und wirbt für Interesse für die Kinder- und Jugendfeuerwehr.

Weinheim. Anlässlich des bundesweiten Tags der Kindersicherheit möchte die Freiwillige Feuerwehr Weinheim auf typische Unfallgefahren im Alltag von Kindern aufmerksam machen. Ziel ist es, Familien für Risiken zu sensibilisieren und zu zeigen, mit welchen einfachen Maßnahmen viele Unfälle vermeidbar sind. Gleichzeitig möchte die Freiwillige Feuerwehr interessierte Kinder und Jugendliche einladen, sich die Arbeit der Kinder- und Jugendfeuerwehr näher anzusehen.

Eine der häufigsten Unfallursachen bei Kleinkindern sind Verbrühungen durch heiße Flüssigkeiten. Schon eine umgekippte Tasse Tee kann zu schweren Verbrennungen führen. Diese sind dann häufig im Bereich von Brust, Gesicht oder Armen. Die Weinheimer Feuerwehr rät Eltern, heiße Getränke grundsätzlich außerhalb der Reichweite von Kindern abzustellen, auf Tischdecken zu verzichten und Töpfe auf dem Herd immer mit dem Griff nach hinten zu drehen. Gerade in der Küche sollten Kleinkinder nie unbeaufsichtigt bleiben. Viele Unfälle passieren in Sekunden.

Ein weiteres Thema ist der Brandschutz im eigenen zuhause. Gerade nachts, wenn alle schlafen, kann sich giftiger Brandrauch unbemerkt ausbreiten. Eine tödliche Gefahr, vor allem für Kinder. Rauchmelder sind hier ein entscheidender Lebensretter. In Baden-Württemberg sind sie deshalb nicht nur empfehlenswert, sondern gesetzlich vorgeschrieben. In allen Wohnungen müssen Rauchwarnmelder in Schlafräumen, Kinderzimmern und in Fluren, die als Fluchtwege dienen, installiert sein. Die Verantwortung liegt bei Eigentümern und Vermietern. Wer selbst in der eigenen Immobilie wohnt, trägt die Pflicht selbst. Ein Rauchmelder kann aber nur dann zuverlässig warnen, wenn er regelmäßig geprüft wird. Die Feuerwehr empfiehlt, daher die Funktion regelmäßig mit dem eingebauten Testknopf zu kontrollieren. Auch die Stromversorgung sollte einmal im Jahr erneuert werden, wenn es sich nicht um einen Mehrjahresmelder handelt. Je nach Rauchmeldermodell ist ein Batteriewechsel erforderlich oder einen Austausch des Rauchmelders. Diese regelmäßigen Kontrollen sorgen dafür, dass man im Ernstfall rechtzeitig gewarnt wird und ausreichend Zeit bleibt, um sich selbst und andere in Sicherheit zu bringen.

Auch der richtige Umgang mit Notfällen sollte früh geübt werden. Viele Kinder wissen nicht, wie sie in einer Notsituation reagieren sollen oder trauen sich schlichtweg nicht, den Notruf zu wählen. Die Feuerwehr Weinheim rät Eltern, mit ihren Kindern offen über den Notruf 112 zu sprechen. Spielerisches Üben kann helfen. Was sage ich wenn etwas passiert ist. Was sage ich, wenn ich bei der Leitstelle anrufe? Die klassischen fünf W-Fragen, wo ist etwas passiert, was ist passiert, wie viele Personen sind betroffen, wer ruft an, und das Warten auf Rückfragen können kindgerecht vermittelt werden und geben Sicherheit.

Auch im Straßenverkehr besteht ein erhöhtes Risiko für Kinder, insbesondere beim Radfahren oder Rollerfahren. Die Feuerwehr appelliert an Eltern, das Tragen eines Fahrradhelms auch bei kurzen Strecken zur Selbstverständlichkeit zu machen. Kinder übernehmen, was sie bei Erwachsenen sehen. Reflektierende Kleidung und gut sichtbare Farben erhöhen die Sichtbarkeit, gerade in der Dämmerung oder bei schlechtem Wetter. Darüber hinaus sollte der sichere Schulweg regelmäßig gemeinsam geübt werden. Ampeln, Zebrastreifen und Schulterblick gehören dazu. Wer Verkehrsregeln nicht nur erklärt, sondern konsequent vorlebt, stärkt das Bewusstsein der Kinder für ihre eigene Sicherheit.

Der Tag der Kindersicherheit ist für die Freiwillige Feuerwehr Weinheim auch ein guter Anlass, auf die eigene Nachwuchsarbeit aufmerksam zu machen. In den Abteilungen Sulzbach, Stadt und Oberflockenbach gibt es jeweils eine Kinderfeuerwehr, bei der Kinder bereits ab 6 Jahren spielerisch an das Thema Brandschutz und Feuerwehrarbeit herangeführt werden. Wer noch mehr möchte, kann später zur Jugendfeuerwehr wechseln. In allen Weinheimer Ortsteilen gibt es eine Jugendfeuerwehr, bei der Kinder und Jugendliche ab dem 10 Lebensjahr Mitglied werden können. Dort lernen Jugendliche praxisnah, wie man im Team arbeitet, Erste Hilfe leistet, moderne Technik einsetzt, einen Löschangriff aufbaut und in kritischen Situationen einen kühlen Kopf behält. Neben der Ausbildung stehen auch Ausflüge, Zeltlager und eine starke Gemeinschaft im Mittelpunkt.

Kinder lernen bei der Freiwilligen Feuerwehr, wie sie in Gefahrensituationen ruhig bleiben und helfen können. Gleichzeitig übernehmen sie Verantwortung für andere das ist etwas, das sie ihr Leben lang begleitet.

Die Feuerwehr Weinheim freut sich jederzeit über neue Gesichter. Wer Interesse an der Kinder- oder Jugendfeuerwehr hat oder Fragen zur Mitgliedschaft allgemein, kann sich direkt an die Feuerwehrverwaltung wenden. Telefonisch ist die Feuerwehr Weinheim werktags von 8 bis 16 Uhr unter 06201 / 82-100 erreichbar. Alternativ können Anfragen per E-Mail an info@feuerwehr-weinheim.de oder einfach mal in den Feuerwehrhäusern vorbeischauen, wenn die Jugendfeuerwehren Übung haben. Die Termine der Jugendgruppen findet man auf der Internetseite https://www.feuerwehr-weinheim.de/termine

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell