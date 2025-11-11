POL-OF: Trickdiebe stahlen Geldbörse aus Zahnarztpraxis
Gelnhausen (ots)
(lei) Ganz offensichtlich nicht auf eine Zahnbehandlung aus waren zwei Männer, die am Montagnachmittag eine Zahnarztpraxis in der Altenhaßlauer Straße aufgesucht hatten. Die beiden Unbekannten betraten kurz nach 16 Uhr die Räumlichkeiten und einer von ihnen gab sich als Patient aus, ohne seinen Namen anzugeben. Sein Komplize schlich sich währenddessen in die Umkleidekabine der Mitarbeiter, wo er eine Geldbörse entwendete. Als ein Mitarbeiter stutzig wurde und intervenieren wollte, hielt ihn der vorgebliche "Patient" auf und beide verschwanden eiligst aus dem Haus. Das Duo wurde beschrieben als etwa 40 Jahre alt, dunkelhaarig, bekleidet mit Blue Jeans und dunkler Oberbekleidung. Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation Gelnhausen (06051 827-0).
