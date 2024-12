POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Wassenberg-Rosenthal (ots) - Am Dienstag (3. Dezember) schlugen Unbekannte an der Rödger Bahn zwischen 11 Uhr und 12.15 Uhr an einem Pkw die hintere rechte Seitenscheibe ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum einen Rucksack, in dem sich unter anderem eine Geldbörse befand. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

