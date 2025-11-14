Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zetteltrick in Schnellrestaurant: Trickdiebin stahl Mobiltelefon

Offenbach (ots)

(lei) 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, schwarze zum Zopf geflochtene Haare: Eine Frau mit dieser Beschreibung hat am Donnerstagabend eine andere junge Frau in einem Schnellrestaurant in der Sprendlinger Landstraße 177 auf listige Weise bestohlen.

Die Unbekannte, die eine auffällige, vier bis fünf Zentimeter große Narbe über dem linken Auge hatte und gebrochenes Deutsch sprach, war gegen 19.10 Uhr an den Tisch der 24-Jährigen gekommen und hatte darauf einen Zettel ausgebreitet. Sie verwickelte ihr Opfer in ein Gespräch, kurz darauf war nicht nur die Täterin, sondern auch das Handy der 24-Jährigen weg, welches die Diebin zuvor geschickt unter dem Zettel liegend weggenommen hatte.

Weitere Hinweise zu der Flüchtigen, die mit einer schwarzen Steppjacke, einem dunkelblauen Adidas-Sweatshirt sowie einer dunkelblauen Jeans bekleidet war, nimmt die Kriminalpolizei Offenbach entgegen (069 8098-1234).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell