POL-OF: 30 Alu-Felgen gestohlen

Rodgau (ots)

(lei) Vom Gelände einer Autowerkstatt in Hainhausen haben Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag gut 30 Alu-Felgen gestohlen. In der Zeit zwischen 18 Uhr und 7.45 Uhr hatten die Diebe offensichtlich den Maschendrahtzaun aufgeschnitten, der das Areal in der Rochusstraße umgab, ehe sie dort die Autoteile an sich nahmen und wohl durch den aufgeschnittenen Zaun auf den Parkplatz nebenan brachten. Von dort wurde die Beute möglicherweise mit einem Fahrzeug abtransportiert. Entweder war dieses nicht groß genug oder die Täter wurden beim Verladen gestört, denn auf dem Parkplatz ließen sie noch vereinzelte Alufelgen zurück. Hinweise bitte an die Polizeistation Heusenstamm (06104 6908-0).

