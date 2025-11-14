PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 30 Alu-Felgen gestohlen

Rodgau (ots)

(lei) Vom Gelände einer Autowerkstatt in Hainhausen haben Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag gut 30 Alu-Felgen gestohlen. In der Zeit zwischen 18 Uhr und 7.45 Uhr hatten die Diebe offensichtlich den Maschendrahtzaun aufgeschnitten, der das Areal in der Rochusstraße umgab, ehe sie dort die Autoteile an sich nahmen und wohl durch den aufgeschnittenen Zaun auf den Parkplatz nebenan brachten. Von dort wurde die Beute möglicherweise mit einem Fahrzeug abtransportiert. Entweder war dieses nicht groß genug oder die Täter wurden beim Verladen gestört, denn auf dem Parkplatz ließen sie noch vereinzelte Alufelgen zurück. Hinweise bitte an die Polizeistation Heusenstamm (06104 6908-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 06:26

    POL-OF: Wegen einer Dose Cola: Anzeige gegen zwei 14-Jährige

    Freigericht (ots) - (lei) Das war es sicherlich nicht wert: Zwei Teenagern, die in der Nacht zu Freitag in Somborn wohl auf den Inhalt eines Warenautomaten aus waren, drohen jetzt nicht nur strafrechtliche Konsequenzen, sondern womöglich auch Ersatzforderungen für den hohen Sachschaden, den sie angerichtet haben sollen. Denn der wird nach erster Bewertung auf eine vierstellige Summe geschätzt. Die beiden 14-Jährigen, ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 15:56

    POL-OF: 13-jähriger Vermisster ist wieder da

    Offenbach am Main (ots) - (cl) Der seit gestern vermisste 13-jährige Jugendliche aus Offenbach konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihm kann daher zurückgenommen werden. Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts des Vermissten bittet das Polizeipräsidium Südosthessen darum, die persönlichen Daten - insbesondere das veröffentlichte Bild der Person - zu löschen. Die Polizei bedankt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren