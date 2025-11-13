Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Über 30 Paletten von verbotenem "Snus"-Tabak sichergestellt: Ermittlungen gegen 22-Jährigen

Bild-Infos

Download

Rödermark (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) In einer Lagerhalle in Ober-Roden hat die Polizei am Mittwoch (12.11.) große Mengen an offenbar nicht zugelassenem Tabak sichergestellt. Nun ermittelt die zuständige Staatsanwaltschaft Darmstadt gemeinsam mit der Kriminalpolizei Offenbach gegen einen 22-Jährigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tabakerzeugnisgesetz.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine am Nachmittag bei der Polizei eingegangene Meldung über vermeintlich verdächtige Personen in der Halle. Im Zuge der Aufklärung vor Ort konnte dann geklärt werden, dass sich die angetroffenen Personen dort berechtigt aufhielten, allerdings stießen die Beamten in der Halle auf dutzende Pakete sogenannter "Snus" (Tabakbeutel zum oralen Konsum), deren Inverkehrbringen in Deutschland verboten ist.

Auf richterliche Anordnung wurden die Pakete, deren Inhalt auf einen Verkaufswert von über einer Million Euro geschätzt wird, sichergestellt. Mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks wurden bis in den Abend hinein letztlich 36 Paletten dieser Pakete mit Lastwagen abtransportiert.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um den Mieter der Lagerhalle handeln. Die Ermittlungen, auch zur Herkunft des Tabaks und seiner Bestimmung, dauern an.

Das beigefügte Bild zu dieser Meldung zeigt einen Teil der sichergestellten Paletten (Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell