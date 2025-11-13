Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: E-Bike aus Keller gestohlen: Zeugensuche!; Zeugensuche nach Einbruch in Wohnhaus; Geparktes Auto beschädigt und abgehauen; 3. Zeugensuche nach Einbruch in Tankstelle

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. E-Bike aus Keller gestohlen: Zeugensuche! - Maintal

(fg) Ein hochwertiges E-Bike stahlen Unbekannte aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses im Maintaler Ortsteil Dörnigheim. Zwischen Dienstagnachmittag, 16.15 Uhr und Mittwochmorgen, 9 Uhr, gelangten die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in die Kellerräumlichkeiten des Hauses in der Friedrichstraße (10er-Hausnummern). Mit dem schwarzen E-Bike von Bulls (Sonic EVO AM 2) machten sich die Eindringlinge unbemerkt davon. Das Rad wurde umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Da bislang keine Zeugen bekannt sind, bittet die ermittelnde Polizei unter der Rufnummer 06181 4302-0 um die Mitteilung von Hinweisen.

2. Zeugensuche nach Einbruch in Wohnhaus - Erlensee

(fg) Im Ortsteil Langendiebach in der Wusterwitzer Straße (70er-Hausnummern) waren Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag, 15 Uhr und Mittwochvormittag, 10.30 Uhr, in einem Einfamilienhaus zugange. Nach bisherigen Erkenntnissen näherten sich die Täter über den rückwärtigen Garten, hebelten anschließend die Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Räume des Wohnhauses. Mit Goldschmuck und Bargeld machten sich die Einbrecher über den zuvor genutzten Einstiegsweg davon. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Zeugensuche nach Einbruch in Tankstelle - Gründau

(me) Drei Einbrecher hatten es am frühen Donnerstag auf die Warenauslage einer Tankstelle abgesehen. Gegen 1.15 Uhr verschaffte sich das Trio gewaltsam Zutritt in das Objekt in der Straße "Am Dachberg" und suchte dieses nach Beute ab. Neben Zigaretten steckten die Langfinger auch Bargeld ein und verschwanden womöglich mit einem Mercedes SUV. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, nehmen bitte mit der Kripo aus Hanau (06181 100-123) Kontakt auf.

4. Geparktes Auto beschädigt und abgehauen - Freigericht

(me) Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen 65-Jährigen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Der Mann soll in der Zeit zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 8.40 Uhr, die Altenmittlauer Straße (20er-Hausnummern) mit einem gelben Bus befahren haben. Möglicherweise aufgrund von Unachtsamkeit soll der Mann beim Vorbeifahren einen geparkten Golf gestreift haben. Anstatt den Zusammenstoß zu melden, soll der Setra-Lenker seine Fahrt unbekümmert fortgesetzt haben. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte an die Polizeistation in Gelnhausen (06051 827-0).

Offenbach, 13.11.2025, Pressestelle, Felix Geis

