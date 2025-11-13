POL-OF: Landespolizeiorchester spielt in der Basilika - Seligenstadt
Seligenstadt (ots)
In eigener Sache:
Landespolizeiorchester spielt in der Basilika - Seligenstadt
(kk) Das Landespolizeiorchester Hessen spielt in der Basilika zu Seligenstadt und wird den vorweihnachtlichen Ökumenischen Gottesdienst des Polizeipräsidiums Südosthessen untermalen.
Das Polizeipräsidium lädt gemeinsam mit der Evangelischen und Katholischen Polizeiseelsorge am Samstag, 6. Dezember, um 15.30 Uhr, zum ökumenischen Gottesdienst unter dem Motto "Lichtblicke" ein.
Der ökumenische Gottesdienst ist offen für alle Bürgerinnen und Bürger. Er ist eine Einladung, inmitten der Herausforderungen des Alltags Ruhe zu finden, Gemeinschaft zu erleben und für einen Moment dem vorweihnachtlichen Stress zu entfliehen.
Hinweis: Dieser Pressemeldung ist ein Bild beigefügt.
Offenbach, 13.11.2025, Pressestelle, Kirsten Krüger
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell