POL-OF: Ein Auto, drei Insassen und mehrere eingeleitete Verfahren; Suzuki angefahren: Polizei sucht nach Zeugen; Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

1.Ein Auto, drei Insassen und mehrere eingeleitete Verfahren - Offenbach

(me) Aus einer angedachten Routinekontrolle am frühen Mittwochmorgen entwickelte sich eine kurze Verfolgungsfahrt, welche mit der vorläufigen Festnahme von drei Männern und der Einleitung mehrerer Ermittlungsverfahren endete. Nach den bisherigen Erkenntnissen wollten Mitarbeiter der Ordnungsbehörde gegen 1.30 Uhr ein Auto kontrollieren. Mutmaßlich in der Intention, sich der Überprüfung zu entziehen, lenkte der Fahrer den Wagen in einen Hinterhof in der Hermannstraße (30er-Hausnummern). Dort stiegen er und seine beiden Mitfahrer aus dem Fahrzeug aus. Herbeigeeilte Polizisten nahmen das Trio beim Verlassen des Grundstücks jedoch in "Empfang". Neben der Feststellung, dass der 28-jährige Lenker den goldenen Clio mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, ohne benötigte Fahrerlaubnis und zudem ohne Zulassung führte, fanden die Beamten im Inneren des Kleinwagens als gestohlen gemeldete Kennzeichenschilder und zwei Luftdruckgewehre auf. Die drei mussten allesamt mit zum Revier; die entsprechenden Ermittlungen dauern an.

2. Suzuki angefahren: Polizei sucht nach Zeugen - Heusenstamm

(me) Ein schwarzer Kleinwagen mit OF-Kennzeichen wurde in der Zeit zwischen Montag und Dienstag durch ein anderes Auto beschädigt. Der Besitzer hatte seinen Wagen gegen 16 Uhr im Leipziger Ring (20er-Hausnummern) abgestellt. Am darauffolgenden Tag, gegen 17 Uhr, stellte er die augenscheinlich frischen Beschädigungen am Suzuki Swift fest. Aufgrund des Schadensbildes dürfte der bislang unbekannte Verursacher den Kleinwagen beim Rangieren touchiert haben. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation in Heusenstamm.

3. Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht - Neu-Isenburg

(me) Die Polizei aus Neu-Isenburg sucht weiterhin nach Zeugen eines Verkehrsunfalls, welcher sich bereits am Samstag (1. November), zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, ereignete. Der Besitzer hatte seinen roten Daimler auf einem Parkplatz in der Friedhofstraße (50er-Hausnummern) abgestellt. In den darauffolgenden sechzig Minuten fuhr der bislang Unbekannte augenscheinlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Wagen mit HG-Kennzeichen und verursachte an diesem einen Schaden von mehreren tausend Euro. Nach der Kollision fuhr der Wagenführer davon, ohne den Unfall zu melden. Zeugen des Zusammenstoßes melden sich bitte auf der Wache (06102 2902-0).

