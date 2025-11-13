Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 13-jähriger Vermisster ist wieder da

Offenbach am Main (ots)

(cl) Der seit gestern vermisste 13-jährige Jugendliche aus Offenbach konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihm kann daher zurückgenommen werden.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts des Vermissten bittet das Polizeipräsidium Südosthessen darum, die persönlichen Daten - insbesondere das veröffentlichte Bild der Person - zu löschen. Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung.

Offenbach, 13.11.2025, Pressestelle, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell