POL-OF: 13-jähriger Vermisster ist wieder da
Offenbach am Main (ots)
(cl) Der seit gestern vermisste 13-jährige Jugendliche aus Offenbach konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihm kann daher zurückgenommen werden.
Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts des Vermissten bittet das Polizeipräsidium Südosthessen darum, die persönlichen Daten - insbesondere das veröffentlichte Bild der Person - zu löschen. Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung.
