Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 47. Kalenderwoche 2025

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Geschwindigkeitsgefahrenstrecken sowie an Schwulwegen.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

   - 17.11.2025:

Hanau, Freigerichtstraße, Höhe Schule (Schulweg);

   - 19.11.2025:

Seligenstadt-Welzheim, Mainflinger Straße, Höhe Schule (Schulweg);

   - 20.11.2025:

Bruchköbel, L 3347, Höhe Bahnüberführung in Fahrtrichtung Ostheim (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

   - 21.11.2025:

Mühlheim am Main, Gerhard-Hauptmann-Straße, Höhe Schule (Schulweg);

   - 22.11. und 23.11.2025:

Hanau-Steinheim, B 45 Ausbauende in FR Hanau (Lärmschutz).

Offenbach, 14.11.2025, Pressestelle, Merlin Winges

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

