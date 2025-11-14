Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 47. Kalenderwoche 2025

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Geschwindigkeitsgefahrenstrecken sowie an Schwulwegen.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

- 17.11.2025:

Hanau, Freigerichtstraße, Höhe Schule (Schulweg);

- 19.11.2025:

Seligenstadt-Welzheim, Mainflinger Straße, Höhe Schule (Schulweg);

- 20.11.2025:

Bruchköbel, L 3347, Höhe Bahnüberführung in Fahrtrichtung Ostheim (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

- 21.11.2025:

Mühlheim am Main, Gerhard-Hauptmann-Straße, Höhe Schule (Schulweg);

- 22.11. und 23.11.2025:

Hanau-Steinheim, B 45 Ausbauende in FR Hanau (Lärmschutz).

Offenbach, 14.11.2025

