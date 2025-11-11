Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorroller gegen Lkw gefallen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Rollerfahrer ist am Montag (10.11.2025) auf der Gaisburger Brücke gegen einen Lkw gefallen und anschließend davongefahren, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Ein Fahrer eines blauen Lkw fuhr gegen 09.50 Uhr auf der Gaisburger Brücke Richtung Bad Cannstatt und hielt an einer roten Ampel. Der unbekannte Rollerfahrer scherte vor den Lkw ein und verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er mit dem Roller auf den Kühlergrill des Lkw stürzte. Anschließend fuhr der Rollerfahrer bei Grünlicht davon. Am Lkw entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell