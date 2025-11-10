Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Ampelmasten geprallt

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10 ist am Montagmittag (10.11.2025) nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden. Ein 30 Jahre alter Mann fuhr gegen 12.15 Uhr auf der Bundesstraße 10 Richtung Esslingen. Auf Höhe der Poststraße wechselte er dabei vom linken auf den rechten Fahrstreifen und übersah dabei den VW einer 43 Jahre alten Frau, die auf dem rechten Fahrstreifen in die gleiche Richtung fuhr. Dabei wurde der VW nach rechts geschoben und prallte gegen einen Ampelmast. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

