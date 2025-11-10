Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bedroht und Geldbeutel gefordert - Zeugen gesucht

Stuttgart- Sillenbuch (ots)

Unbekannte haben am Freitag (07.11.2025) an der Trossinger Straße einen 18-Jährigen bedroht und seinen Geldbeutel gefordert. Der 18-Jährige geriet gegen 23.30 Uhr mit einer mehrköpfigen Personengruppe in ein Gespräch. In dessen Verlauf forderten sie unter Drohung von Schlägen den Geldbeutel des 18-Jährigen. Aus diesem entnahmen sie eine Fahrkarte und flüchteten. Die Unbekannten waren etwa 15 bis 16 Jahre alt. Einer war zirka 175 bis 180 Zentimeter groß und blond. Er hatte eine schmale Figur und trug eine pinkfarbene Schildmütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

