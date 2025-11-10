Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer schwer verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall am Samstagmittag (08.11.2025) in der Neckarstraße hat sich ein 33-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der Motorradfahrer fuhr gegen 11.20 Uhr in der Neckarstraße in Richtung Willy-Brandt-Straße. In einer Linkskurve verlor der 33-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte verbrachten ihn in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell