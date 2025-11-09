PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher rabiater Ladendieb leistet Widerstand

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagmittag (08.11.2025) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Waren gestohlen und sich gegen seine Festnahme gewehrt zu haben. Ein 28 Jahre alter Ladendetektiv beobachtete ihn gegen 13.30 Uhr dabei, wie er in einem Geschäft an der Königstraße Waren an sich genommen haben soll und den Laden verlassen wollte, ohne die Waren zu bezahlen. Als der Detektiv ihn ansprach, soll er versucht haben, dem Ladendetektiv ins Gesicht zu schlagen. Der Detektiv konnte Ausweichen und wurde daher nicht verletzt. Bei der Festnahme durch die alarmierten Beamten kurze Zeit später soll sich der 37-Jährige mehrfach gewehrt und zudem den Ladendetektiv beleidigt haben. Verletzt wurde hierbei niemand. Der 37-Jährige mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Sonntags (09.11.2025) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

