Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verdacht auf K.O.-Tropfen nach Motorsport-Event - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Nach einem Motorsport-Event in einer Veranstaltungshalle an der Mercedesstraße am Samstag (08.11.2025) soll es mehrere Verletzte gegeben haben. In der Nacht zum Sonntag (09.11.2025) mussten mindestens drei Personen aufgrund ähnlicher Symptome ärztlich behandelt werden: Sie klagten über Unwohlsein, Ohnmacht und Schwindel. Ersten Erkenntnissen zufolge besteht der Verdacht, dass den Personen möglicherweise sogenannte K.-O.-Tropfen verabreicht wurden. Das Ergebnis der Blut- und Urinproben der Betroffenen steht noch aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell