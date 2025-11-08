POL-S: Wohnungsbrand
Stuttgart-Zuffenhausen (ots)
In einem Mehrfamilienhaus an der Eschenauer Straße ist am Samstagnachmittag (08.11.2025) ein Feuer ausgebrochen. Zeugen entdeckten den Brand gegen 11:25 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer in einer Wohnung im Souterrain aus, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen zirka 130.000 Euro.
