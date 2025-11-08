POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (06.11.2025) in ein Einfamilienhaus an der Wörthstraße eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 14.00 Uhr und 17.50 Uhr die Terassentür ein und gelangten so in das Gebäude. Ob sie etwas stahlen ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Präventionstipps So können Sie ...

