POL-S: Mülltonnen und gelbe Säcke in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart- Ost (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht zum Freitag (07.11.2025) eine Mülltonne und Müllsäcke an der Wagenburgstraße in Brand geraten. Zeugen meldeten gegen 00.45 Uhr eine brennende Mülltonne an der Wagenburgstraße 26 und kurz darauf brennende Müllsäcke auf Höhe der Hausnummer 61. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Mülltonnenbrand, die gelben Säcke konnten von Anwohnern gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

