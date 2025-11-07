PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

   Unbekannte sind am Donnerstag (06.11.2025) in ein Einfamilienhaus 
an der Wörthstraße eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 14.00 
Uhr und 17.50 Uhr die Terassentür ein und gelangten so in das 
Gebäude. Ob sie etwas stahlen ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen
werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der 
Kriminalpolizei zu melden. Präventionstipps So können Sie sich vor 
Einbrechern schützen:
   -       Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - 
           schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.
   -       Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und 
           Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind 
           offene Fenster.
   -       Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher
           finden jedes Versteck.
   -       Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den 
           Schließzylinder aus.
   -       Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem 
           Nachbargrundstück.
   -       Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 
           Polizei, auch über den Notruf 110.
   -       Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum 
           Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem 
           Anrufbeantworter.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

