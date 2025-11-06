POL-S: Gewendet und mit Stadtbahn zusammengestoßen - Hoher Sachschaden
Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)
Rund 170.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (05.11.2025) in der König-Karl-Straße ereignet hat. Ein 55 Jahre alter Fahrer eines Mercedes fuhr gegen 13.55 Uhr in der König-Karl-Straße aus Richtung Taubenheimstraße kommend. Auf Höhe der Hausnummer 46 wendete er und stieß hierbei mit der entgegenkommenden Stadtbahn der Linie U19 zusammen, die Richtung Kursaal fuhr. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 170.000 Euro, verletzt wurde niemand.
