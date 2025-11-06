POL-S: Gewendet und mit Stadtbahn zusammengestoßen - Hoher Sachschaden

Stuttgart-Mühlhausen (ots) - Ein unbekannter Mann hat am frühen Donnerstagmorgen (06.11.2025) einen 59 Jahre alten Mann im Wildgansweg ausgeraubt. Der 59-Jährige war kurz nach 03.00 Uhr mit einem Nachtbus unterwegs und stieg an der Haltestelle Wildgansweg aus. Der Täter, der im selben Bus war, verfolgte den 59-Jährigen und stieß ihn kräftig, woraufhin er stürzte. Anschließend nahm der Unbekannte 20 Euro aus dem ...

mehr