POL-S: 59-Jährigen überfallen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am frühen Donnerstagmorgen (06.11.2025) einen 59 Jahre alten Mann im Wildgansweg ausgeraubt. Der 59-Jährige war kurz nach 03.00 Uhr mit einem Nachtbus unterwegs und stieg an der Haltestelle Wildgansweg aus. Der Täter, der im selben Bus war, verfolgte den 59-Jährigen und stieß ihn kräftig, woraufhin er stürzte. Anschließend nahm der Unbekannte 20 Euro aus dem Geldbeutel des Mannes und flüchtete unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

