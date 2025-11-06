PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 59-Jährigen überfallen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am frühen Donnerstagmorgen (06.11.2025) einen 59 Jahre alten Mann im Wildgansweg ausgeraubt. Der 59-Jährige war kurz nach 03.00 Uhr mit einem Nachtbus unterwegs und stieg an der Haltestelle Wildgansweg aus. Der Täter, der im selben Bus war, verfolgte den 59-Jährigen und stieß ihn kräftig, woraufhin er stürzte. Anschließend nahm der Unbekannte 20 Euro aus dem Geldbeutel des Mannes und flüchtete unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 11:04

    POL-S: In Mehrfamilienhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

    Stuttgart- Zuffenhausen (ots) - Unbekannte haben zwischen Dienstag (04.11.2025) und Mittwoch (05.11.2025) versucht, in zwei Wohnungen an der Fleiner Straße einzubrechen. Die Einbrecher gelangten zwischen Mittwoch 09.00 Uhr und 18.45 Uhr auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und hebelten im ersten Stock eine Wohnungstür auf. Sie durchwühlten die Räume und stahlen rund 100 Euro Bargeld. Die Diebe versuchten ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:03

    POL-S: Mutmaßlicher Exhibitionist belästigt junge Frauen in Saunalandschaft

    Stuttgart-Möhringen (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwochabend (05.11.2025) einen 41 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der in einer Saunalandschaft an der Plieninger Straße zwei junge Frauen im Alter von 25 und 26 Jahren belästigt haben soll. Eine 28 Jahre alte Frau bemerkte gegen 19.00 Uhr, dass der 41-Jährige die beiden Frauen anstarrte und dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren