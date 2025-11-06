Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Mehrfamilienhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben zwischen Dienstag (04.11.2025) und Mittwoch (05.11.2025) versucht, in zwei Wohnungen an der Fleiner Straße einzubrechen. Die Einbrecher gelangten zwischen Mittwoch 09.00 Uhr und 18.45 Uhr auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und hebelten im ersten Stock eine Wohnungstür auf. Sie durchwühlten die Räume und stahlen rund 100 Euro Bargeld. Die Diebe versuchten ebenfalls zwischen Dienstag 11.00 Uhr und Mittwoch 18.45 Uhr die gegenüberliegende Wohnungstür im selben Haus aufzuhebeln, was allerdings misslang. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

