Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeieinsatz anlässlich der Europa League Begegnung VfB Stuttgart - Feyenoord Rotterdam

Stuttgart (ots)

Mehrere Hundert Polizeibeamte waren im Vorfeld der Europa League Begegnung VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam am Mittwoch (05.11.2025) im Einsatz. Im Laufe des Nachmittags sammelten sich eine Vielzahl von Anhängern der Gastmannschaft in der Innenstadt und hielten sich in verschiedenen Gaststätten auf. In einer Gaststätte an der Pfarrstraße beschädigten Fans aus Rotterdam gegen 20.40 Uhr eine Toilette. Einsatzkräfte kontrollierten daraufhin rund 100 Gästefans. Sie erhielten im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis für den Cityring. Gegen 22.10 Uhr meldeten mehrere Zeugen eine größere Auseinandersetzung mit mehreren Personen im Bereich des Kernerplatzes. Als Einsatzkräfte eintrafen, waren die Beteiligten bereits geflüchtet. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen laufen. Kurze Zeit später gab eine Auseinandersetzung in der Olgastraße, bei der eine Person verletzt wurde. Er kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Polizeibeamte nahmen einen Tatverdächtigen, der keinen Fußballbezug hatte, vorläufig fest. Im Laufe des Nachmittags kontrollierten Einsatzkräfte drei Personen und fanden bei ihnen Passivbewaffnung. Sie erhielten ein Aufenthaltsverbot und traten mit dem Zug die Heimreise an. Durch das professionelle und schnelle Einschreiten sowie die hohe Präsenz der Einsatzkräfte gelang es, weitere Auseinandersetzungen zu verhindern. "Noch bevor der Schiedsrichter das Spiel anpfeifen konnte, kam es bereits zu ersten Fouls außerhalb des Spielfelds. Umso aufmerksamer wird die Polizei den heutigen Spieltag begleiten", so der Einsatzleiter Carsten Höfler.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell