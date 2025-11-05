Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Drei tote Personen in Wohnung gefunden

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Eine Frau und zwei Kinder sind am Mittwochmittag (05.11.2025) gegen 12.30 Uhr in einer Wohnung in der Wiener Straße tot aufgefunden worden. Polizeibeamte verschafften sich aufgrund des Verdachts einer hilflosen Lage Zutritt zu der Wohnung, in der sie die Personen tot vorfanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Todesumstände aufgenommen. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell