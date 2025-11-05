PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Beim Diebstahl erwischt - Tatverdächtiger wehrt sich

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (04.11.2025) einen 48 Jahre alten Mann festgenommen, der in einem Supermarkt eine Flasche Wodka gestohlen und sich gegen das Festhalten gewehrt haben soll. Ein 19-jähriger Ladendetektiv beobachtete gegen 17.00 Uhr, wie der Tatverdächtige eine Flasche Wodka an sich genommen, in seine Hosentasche gesteckt und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen haben soll. Als der Detektiv den 48-Jährigen in sein Büro bringen wollte, soll er sich mit Schlägen und Stößen gewehrt haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen ihn daraufhin fest. Der 48-Jährige mit sri-lankischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Mittwochs (05.11.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart

