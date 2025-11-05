Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist im Dampfbad

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (04.11.2025) in einem Schwimmbad an der Mörikestraße einen 55 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der in einem Dampfbad onaniert haben soll. Der Mann war gegen 18.30 Uhr in einem Dampfbad, als er zwei Männer im Alter von 28 und 29 Jahren angeschaut und dabei an seinem entblößten Glied manipuliert haben soll. Eine Mitarbeiterin verständigte daraufhin die Beamten, die den 55-Jährigen kurze Zeit später vorläufig festnahmen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

