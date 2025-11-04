PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger von Pkw erfasst - Zeugen gesucht.

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen (04.11.2025) in der Straße Otto-Hirsch-Brücken ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Hyundai war gegen 05.50 Uhr in der Amstetter Straße unterwegs. An der Kreuzung bog er rechts in die Straße Otto-Hirsch-Brücken ab. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete der unbekannte Fahrer hierbei das gelbe Blinklicht der Fußgängerampel und stieß mit einem 43-jähigen Fußgänger zusammen. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Rettungskräfte kümmerten sich um den 43-Jährigen und brachten ihn zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

