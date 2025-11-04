Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungstür eingetreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte sind im Laufe des Montags (03.11.2025) in eine Wohnung an der Falbenhennenstraße eingebrochen. Die Einbrecher gingen dabei brachial vor, sie traten zwischen 07.20 Uhr und 18.45 Uhr die Tür zu einer Wohnung ein. Eine Hausmitbewohnerin entdeckte die kaputte Tür gegen 18.45 Uhr und alarmierte die Polizei. Ob die Einbrecher etwas erbeuteten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Präventionstipps So können Sie sich vor Einbrechern schützen: - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Gegenseitige Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft hilf - Vorsicht bei der Nutzung von sozialen Netzwerken: veröffentlichen Sie keine Urlaubspläne - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

