Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Essen angebrannt

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

In der Küche einer Gaststätte an der Trollingerstraße hat es am Montag (03.11.2025) einen Brand gegeben, bei dem nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden ist. Ein Zeuge bemerkte gegen 13.15 Uhr, wie starker Rauch aus dem Gebäude drang und alarmierte die Feuerwehr. Als die Rettungskräfte eintrafen, befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Ersten Ermittlungen zufolge bereitete ein 67-Jähriger Speisen zu, als das Feuer ausbrach. Rettungskräfte brachten den 67-Jährigen, der sich leicht verletzt hatte, in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

