PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Essen angebrannt

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

In der Küche einer Gaststätte an der Trollingerstraße hat es am Montag (03.11.2025) einen Brand gegeben, bei dem nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden ist. Ein Zeuge bemerkte gegen 13.15 Uhr, wie starker Rauch aus dem Gebäude drang und alarmierte die Feuerwehr. Als die Rettungskräfte eintrafen, befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Ersten Ermittlungen zufolge bereitete ein 67-Jähriger Speisen zu, als das Feuer ausbrach. Rettungskräfte brachten den 67-Jährigen, der sich leicht verletzt hatte, in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 10:50

    POL-S: Notlage vorgetäuscht - Warnung vor Betrugsmasche

    Stuttgart- Mitte (ots) - Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche, bei der die Täter arglose Passanten ansprechen und eine finanzielle Notlage vortäuschen, um so an Bargeld zu gelangen. Im aktuellen Fall sprach ein unbekannter Mann am Samstag (01.11.2025) einen 20-jährigen Passanten gegen 12.00 Uhr in der Königstraße an und gab sich als irischer Tourist aus. Er gaukelte dem 20-Jährigen vor, dass er bestohlen wurde ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 10:48

    POL-S: Wohnungen im Zusammenhang mit Trickbetrügen durchsucht

    Stuttgart- Feuerbach / - Zuffenhausen (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (29.10.2025) die Wohnungen von zwei Männern im Alter von 20 Jahren durchsucht. Sie stehen im Verdacht Finanzagenten für Betrugsstraftaten angeworben zu haben bei denen ein Schaden von rund 11.000 Euro entstand. Eine unbekannte Tätergruppierung begeht seit November 2022 Betrugsstraftaten im gesamten Bundesgebiet. Die Betrüger geben sich als ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 10:45

    POL-S: Gegen Geländer gefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

    Stuttgart- Bad Cannstatt (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag (03.11.2025) an der Gnesener Straße Ecke Schmidener Straße einen Unfall verursacht und ist anschließend davongefahren ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der männliche Fahrer fuhr gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto in der Gnesener Straße und bog nach links in die Schmidener Straße Richtung Reinhold-Maier-Brücke ab. Aus unbekannter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren