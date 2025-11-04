PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Geländer gefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag (03.11.2025) an der Gnesener Straße Ecke Schmidener Straße einen Unfall verursacht und ist anschließend davongefahren ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der männliche Fahrer fuhr gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto in der Gnesener Straße und bog nach links in die Schmidener Straße Richtung Reinhold-Maier-Brücke ab. Aus unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen das Geländer des dortigen Übergangs der Stadtbahnhaltestelle. Anschließend fuhr er unerkannt davon. Der Fahrer soll männlich und zirka 90 Jahre alt gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

