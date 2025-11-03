PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher machen Beute - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind zwischen Donnerstag (30.10.2025) und Sonntag (02.11.2025) in Wohnungen an der Heidehofstraße, der Straße Im Lauchhau, der Feuerbacher Heide, der Haldenrainstraße, der Tapachstraße und der Straße Rebenreute eingebrochen. An der Heidehofstraße drangen die Einbrecher am Freitagabend zwischen 18.45 Uhr und 22.30 Uhr über ein gekipptes Fenster in die Wohnung ein. Dort stahlen sie Schmuck von unbekanntem Wert und flüchteten unerkannt. An der Straße Im Lauchhau zerstörten die Täter am Freitagvormittag (31.10.2025), zwischen 09.00 Uhr und 10.20 Uhr, das Schloss einer Wohnungstür und durchsuchten die Wohnung. Sie flüchteten mit mehreren Tausend Euro Bargeld. An der Feuerbacher Heide drangen die Einbrecher am Freitagabend gegen 19.10 Uhr in ein Wohnhaus ein, indem sie den Rollladen hochschoben und das Fenster aufbrachen. Nachdem sie den Alarm ausgelöst hatten, flüchteten sie ohne Beute. An der Haldenrainstraße zerstörten Einbrecher zwischen Freitag, 14.00 Uhr und Sonntag, 16.30 Uhr, das Schloss einer Wohnungstür und durchwühlten anschließend die Wohnung. Ob sie etwas erbeuteten ist nicht bekannt. An der Tapachstraße schlugen die Täter zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr und Sonntag, 16.30 Uhr gleich zweimal zu. In beiden Fällen gelangten die Einbrecher in die Wohnungen, in dem sie die Schlösser zerstörten. Anschließend durchsuchten sie die Wohnungen. In einem Fall erbeuteten sie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. An der Straße Rebenreute drangen die Täter am Samstagabend, zwischen 17.50 Uhr und 22.20 Uhr über eine eingeschlagene Scheibe in die Wohnung. Sie durchsuchten Schubladen und Schränke, bevor sie ohne Beute flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

   Präventionstipps So können Sie sich vor Einbrechern schützen:
   -       Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit
   -       schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.
   -       Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und 
           Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind 
           offene Fenster.
   -       Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher
           finden jedes Versteck.
   -       Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den 
           Schließzylinder aus.
   -       Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem 
           Nachbargrundstück. Gegenseitige Aufmerksamkeit in der 
           Nachbarschaft hilf
   -       Vorsicht bei der Nutzung von sozialen Netzwerken: 
           veröffentlichen Sie keine Urlaubspläne
   -       Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 
           Polizei, auch über den Notruf 110.
   -       Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum 
           Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem 
           Anrufbeantworter.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

