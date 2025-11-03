PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Auto und Lkw stoßen zusammen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen (31.10.2025) in der Cannstatter Straße ereignet hat. Ein 36 Jahre alter Mann war gegen 09.40 Uhr mit seinem Audi von der Wolframstraße kommend in Richtung Bad Cannstatt unterwegs. Als der Audi-Fahrer nach links in die Cannstatter Straße abbog, stieß er mit dem Lkw eines 58-Jährigen zusammen, der aus Richtung Innenstadt in der Cannstatter Straße unterwegs war und ersten Erkenntnissen zufolge das Rotlicht missachtete. Der 36-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt und konnte seine Fahrt nach den polizeilichen Maßnahmen fortsetzen. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 30.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

