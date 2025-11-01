Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Halloweenparty läuft aus dem Ruder - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Süs (ots)

Eine Halloweenparty hat am Freitagabend (31.10.2025) in der Fuchswaldstraße zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Ein Familienangehöriger meldete sich gegen 21.15 Uhr bei der Polizei, da bei einer privaten Party einer 15-Jährigen rund 100 Personen im Garten der Familie anwesend seien, die offenbar nicht eingeladen waren. Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie rund 400 Personen vor dem Haus und in der näheren Umgebung fest, die sich teilweise aggressiv verhielten, Flaschen warfen und Böller zündeten. Ein Teil der anwesenden flüchtete beim Eintreffen der Polizei. Nachdem die Beamten die anwesenden Personen aufgefordert hatten, die Örtlichkeit zu verlassen und Platzverweise erteilten, beruhigte sich die Situation. Die Ermittlungen wegen mehrerer Sachbeschädigungen und Hausfriedensbrüchen dauern an. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

