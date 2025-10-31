Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto und Reisebus stoßen zusammen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Beim Zusammenstoß eines Reisebusses und eines BMW sind am Freitagmittag (31.10.2025) drei Personen leicht verletzt worden. Ein 59 Jahre alter Fahrer eines Reisebusses fuhr gegen 12.45 Uhr auf der Geradeausspur der Wolframstraße Richtung Heilbronner Straße. Auf Höhe der Hausnummer 36 wollte er mutmaßlich über die dortige Wendeschleife wenden um in der Wolframstraße Richtung Cannstatter Straße weiterzufahren. Dabei stießen der Reisebus und der BMW, der auf dem linken Fahrstreifen Richtung Heilbronner Straße unterwegs war, zusammen. Sowohl der BMW-Fahrer, als auch zwei Businsassen zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten den Autofahrer in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Im Reisebus befanden sich zum Unfallzeitpunkt rund 30 Fahrgäste. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell