Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Modegeschäft überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagmittag (30.10.2025) ein Modegeschäft an der Tübinger Straße überfallen und Bargeld erbeutet. Der Täter betrat den Laden gegen 12.30 Uhr und forderte von der 47-jährigen Mitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld. Offenbar gelang es ihm, sich aus der Kasse einen Betrag in bislang unbekannter Höhe zu nehmen, während die 47-Jährige versuchte zu flüchten. Nachdem er der Frau anschließend noch mit einem Messer gedroht hatte, ergriff der Täter schließlich die Flucht. Der Täter war etwa 30 bis 35 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und hatte kurze helle Haare sowie eine kräftige Statur. Er trug eine kurze Sporthose, ein helles T-Shirt mit einer dunklen Weste und schwarze Turnschuhe. Er trug außerdem auffällig verschmutzte Mullbinden an beiden Unterarmen und hatte eine gebückte Körperhaltung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

