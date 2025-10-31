Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 33-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagmorgen (30.10.2025) vor einer Gaststätte an der Leonhardstraße einen 33 Jahre alten Mann schwer verletzt. Der 33-Jährige verließ gegen 07.30 Uhr die Gaststätte und wurde auf der Straße von mehreren Personen angegriffen, geschlagen und getreten. Die Auseinandersetzung verlagerte sich dann in Richtung Leonhardsplatz. Während der Auseinandersetzung soll auch ein Spiegel aus einem Gebäude an der Leonhardstraße geworfen worden sein, ohne jemanden zu treffen. Alarmierte Polizeibeamte trafen lediglich den verletzten 33-Jährigen an und fahndeten ohne Ergebnis nach den mittlerweile geflüchteten Tätern. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um den 33-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und dem Tatablauf dauern an. Einer hatte blonde Haare, war etwa 25 bis 30 Jahre alt und zirka 190 Zentimeter groß. Er trug einen weißen Pullover, eine beige Hose und weiße Schuhe. Ein weiterer war 160 bis 180 Zentimeter groß, hatte schwarze Haare und eine dünne Statur. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

