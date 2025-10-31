PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Pedelec-Fahrer nach Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend (30.10.2025) in der Neckartalstraße ereignet hat. Ein 19 Jahre alter Mann war gegen 19.20 Uhr mit seinem Pedelec in der Brückenstraße Richtung Wilhelmsbrücke unterwegs. An der Neckartalstraße missachtete er mutmaßlich die Rotphase einer Ampel und stieß mit dem Mercedes eines 60-Jährigen zusammen, der auf der Neckartalstraße Richtung Münster unterwegs war. Der 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 8.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

